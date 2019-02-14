Портленд розгромив чемпіона, Кліпперс здолав Фінікс. Всі результати дня НБА

В Національній баскетбольній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
НБА
Регулярний чемпіонат
14 лютого
Клівленд – Бруклін 139:148 OT (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)
Індіана – Мілуокі 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30)
Торонто – Вашингтон 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)
Нью-Йорк – Філадельфія 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)
Бостон – Детройт 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)
Міннесота – Х'юстон 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27)
Чикаго – Мемфіс 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)
Даллас – Маямі 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)
Денвер – Сакраменто 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)
Портленд – Голден Стейт 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12)
Кліпперс – Фінікс 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)
Джерело - Чемпіон.