Лейкерс Михайлюка та Атланта Леня програли своїм суперникам. Інші результати дня в НБА

У ніч з 17 на 18 листопада відбулося 11 поєдинків регулярного чемпіонату НБА.

До вашої уваги результати всіх матчів.

НБА

Регулярний чемпіонат

17 листопада

Бруклін – Кліпперс 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)

Нью-Орлеан – Денвер 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)

Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)

Індіана – Атланта 125:115 (37:30, 24:46, 34:20, 30:19)

Шарлотт – Філадельфія 119:122 ОТ (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)

Бостон – Юта 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)

Х'юстон – Сакраменто 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)

Чикаго – Торонто 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)

Даллас – Голден Стейт 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23)

Фінікс – Оклахома-Сіті 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31)

Нагадаємо, Україна переграла Болгарію у відборі на жіночий Євробаскет-2019

Джерело - Чемпіон.