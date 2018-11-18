Атланта Леня програла Індіані, Олексій заробив п'ять очок. ВІДЕО

Український центровий Атланти Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Індіани.
Поєдинок закінчився з рахунком — 89:97.
Українець провів на майданчику майже 20,5 хвилин. За цей час український баскетболіст набрав 5 очок, зробив 2 асисти, 4 підбирання, 1 перехоплення та двічі сфолив. Реалізував 1 з 7 кидків із гри та 3 з 4 штрафних. Коефіцієнт його корисності склав 6 — це сьомий показник у матчі.
Нагадаємо, жіноча збірна України розгромила Болгарію у відборі до Євробаскету 2019.
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Джерело - Чемпіон.