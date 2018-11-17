Українки розгромили Болгарію у відборі на Евробаскет-2019. ВІДЕО

Жіноча збірна України з баскетболу здобула переконливу перемогу над Болгарією у відборі на чемпіонат Європи.

Українки довго включалися в гру, вперше вийшовши вперед в рахунку тільки за дві хвилини до кінця першої чверті. Поступово підопічні Горана Бошковича набирали обороти і пішли на велику перерву з перевагою в 10 очок.

У третій чверті збірна України, нарешті, підтвердила величезну прірву в класі між командами. Гості виграли 10-хвилинний відрізок з рахунком 24:5 і остаточно зняли усі питання про переможця матчу.

У збірній України найрезультативнішою традиційно стала Аліна Ягупова - 26-річна уродженка Дніпра провела на майданчику майже 35 хвилин і набрала 32 очки (13 з 19 з гри, 10 з 13 з лінії штрафних).

Чемпіонат Європи

Відбірковий тур

Болгарія – Україна 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22)

Нагадаємо, Став відомий остаточний склад української команди на останні матчі відбору.