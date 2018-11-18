Лейкерс Михайлюка програв Орландо, українець заробив 8 очок за 10 хвилин. ВІДЕО

Український легкий форвард Лейкерс Святослав Михайлюк взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Орландо.

Його колектив не зумів переграти суперника — 117:130 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36).

Українець провів на майданчику 10,5 хвилин. За цей час український баскетболіст набрав 8 очок, одного разу сфолив, реалізував 2 з 3 триочкових кидків і 2 з 2 штрафних. Коефіцієнт його корисності склав 5 — це сьомий показник в матчі.

Нагадаємо, раніше Атланта Леня теж програла у регулярному чемпіонаті.

А українська жіноча збірна здолала Болгарію у відборі до Євробаскету-2019.

Джерело - Чемпіон.