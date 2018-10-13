Лень розповів, чому почав кидати трьохочкові

Український центровий Атланти Хокс Олексій Лень під час передсезонних матчів закинув 7 з 11 триочкових кидків.

В інтерв'ю прес-службі клубу українець пояснив, чому почав кидати з-за дуги:

"Коли ми вперше зустрілися з Пірсом, він запросив мене поговорити з ним віч-на-віч. Переважно, він розповів те, що очікує побачити від мене. Він сказав: Продовжуй ставити чудові заслони, впевнено грай під щитом, збирай підбори і захищайся. Якщо ти продовжиш працювати над триочковими, я дозволю тобі кидати їх. Тренери хотіли, щоб я більше зосереджувався на грі під кільцем. У коледжі я був найбільшим хлопцем і, як правило, найсильнішим. Тому тренери хотіли, щоб я використовував свою міць, граючи під кільцем. Але, я вважаю, мені варто було кидати триочкові раніше", — сказав Лень.