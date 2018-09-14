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Дванадцятка найкращих: хто захищатиме кольори баскетбольної збірної України в матчі з Іспанією

Сьогодні 13:11 213 0
Дванадцятка найкращих: хто захищатиме кольори баскетбольної збірної України в матчі з Іспанією

Тренерський штаб національної збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним визначився зі складом на поєдинок першого туру другого раунду відбору на ЧС-2019 проти збірної Іспанії.

До вашої уваги повна заявка української команди.

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Захисники: Сергій Гладир, Юджин Джетер, Олександр Кобець, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк.

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Форварди: В’ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Олександр Липовий, Володимир Герун.

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Центрові: В’ячеслав Кравцов, Олексій Лень.

Нагадаємо, керманич збірної Іспанії оголосив заявку на матч проти України.

Джерело - Чемпіон.

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