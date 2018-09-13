Мій профіль

Мотор програв перший матч у Лізі Чемпіонів

12.09.2018 20:59 1146 2
Мурзін: Отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка
Вчора 23:56 271
Суркіс розповів чому Динамо влітку не купило нападника
Вчора 23:44 192
Суркіс: Знаючи себе, 5-6 років тому я б прибрав головного тренера
Вчора 23:11 785
Тренер Лейпцига придумав цікаві покарання своїм підопічним. ФОТО
Вчора 21:58 398
Зірки баскетбольної збірної України провели автограф-сесію. ФОТО
Вчора 20:40 312
Місячна зарплата Марадони склала 180 тисяч доларів
Вчора 20:32 524
Блоги
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 23:24 316
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:14 1536
У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит
У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит Phillip Hess
Вчора 17:12 446
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:08 Футбол Без Зозулі Альбасете вилетів з Кубка Іспанії, програвши клубу іншого українця 332
13 Вересня 2018
23:56 Баскетбол Мурзін: Отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка 271
23:44 Футбол Суркіс розповів чому Динамо влітку не купило нападника 192
23:27 Футбол Балотеллі важить близько 100 кілограмів та не потрапив у заявку Ніцци 238
23:24 Бокс Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО 316
23:11 Футбол Суркіс: Знаючи себе, 5-6 років тому я б прибрав головного тренера 785
22:53 Баскетбол Лень та Михайлюк поспілкувалися з вболівальниками 238
22:37 Футбол Сидорчук: Якщо добре показуватимемо себе на міжнарордній арені — отримуватимемо більше часу у збірній. ВІДЕО 318
22:18 Баскетбол Юний український баскетболіст перейшов у команду елітного дивізіону чемпіонату Франції. ФОТО 281
21:58 Футбол Тренер Лейпцига придумав цікаві покарання своїм підопічним. ФОТО 398
21:26 Бокс Джошуа про Повєткіна: Якщо він проявить стійкість, то його чекає справжня порка 292
21:09 Футбол Динамо разом із гравцями збірної готується до матчу з Зорею. ВІДЕО 343
20:40 Баскетбол Зірки баскетбольної збірної України провели автограф-сесію. ФОТО 312
20:32 Футбол Місячна зарплата Марадони склала 180 тисяч доларів 524
20:16 Стрільба Коростильов вперше в кар'єрі став бронзовим призером Чемпіонату світу 273
19:57 Футбол Террі повернеться в Челсі 340
19:29 Теніс Кубок Девіса: графік матчу Україна - Португалія 326
19:14 Футбол "Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО 1536
19:09 Футбол Польський тренер приїде на стажування в Динамо 309
18:56 Футбол Фіорентина вшанувала пам'ять Асторі 308
18:29 Теніс Калініна пробилася в третє коло турніру в Франції 352
18:17 Теніс Марченко та Соуза зіграють у першому матчі Кубка Девіса в Бучі 262
17:56 Футбол Реал має кругленьку суму для трансферів 431
17:32 Біатлон Дальмаєр не збирається завершувати кар'єру найближчі два роки 300
17:14 Футбол Феттель: Мій найголовніший супротивник — це я 259

Мурзін: Отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка

Вчора 23:56 271 0
Мурзін: Отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка

Головний тренер збірної України Євген Мурзін поспілкувався із журналістами напередодні гри проти Іспанії.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації баскетболу України.

"Команда готується в робочому режимі. Усі здорові. Сподіваюся, продемонструємо добру гру з Іспанією. Запрошую вболівальників прийти до Палацу спорту та підтримати команду, побачити збірну Іспанії. Шостий гравець – дуже важливий для нас", — сказав керманич збірної.

Читайте також: Зірки баскетбольної збірної України провели автограф-сесію.

Щодо своїх підопічних, то тренер залишився позитивно вражений гравцями, які приїхали у стан збірної.

"Цього разу ми гратимемо найсильнішим складом в історії. Сподіваюся, побачимо гарний баскетбол, запеклу боротьбу. Усі хлопці – великі професіонали. Я отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка. На початку були певні побоювання стосовно налагодження взаємодії, але вже одразу стало зрозуміло, що ми спілкуємося однією баскетбольною мовою. У нас одна спільна мета – перемога. То ж разом рухаємося в цьому напрямку", — підсумував тренер.

Нагадаємо Лень та Михайлюк поділилися очікуваннями від матчу з Іспанією.

 

Джерело - ФБУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()