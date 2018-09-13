Мурзін: Отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка

Головний тренер збірної України Євген Мурзін поспілкувався із журналістами напередодні гри проти Іспанії.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації баскетболу України.

"Команда готується в робочому режимі. Усі здорові. Сподіваюся, продемонструємо добру гру з Іспанією. Запрошую вболівальників прийти до Палацу спорту та підтримати команду, побачити збірну Іспанії. Шостий гравець – дуже важливий для нас", — сказав керманич збірної.

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Щодо своїх підопічних, то тренер залишився позитивно вражений гравцями, які приїхали у стан збірної.

"Цього разу ми гратимемо найсильнішим складом в історії. Сподіваюся, побачимо гарний баскетбол, запеклу боротьбу. Усі хлопці – великі професіонали. Я отримав великий позитивний заряд від Леня та Михайлюка. На початку були певні побоювання стосовно налагодження взаємодії, але вже одразу стало зрозуміло, що ми спілкуємося однією баскетбольною мовою. У нас одна спільна мета – перемога. То ж разом рухаємося в цьому напрямку", — підсумував тренер.