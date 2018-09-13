Лень та Михайлюк поспілкувалися з вболівальниками

Зіркові гравці збірної України Олексій Лень та Святослав Михайлюк готові допомогти збірній України в матчі проти Іспанії.

Їх слова наводить сайт Федерації баскетболу України.

Так Лень був радий повернутися на Батьківщину.

"Приємно повернутися на батьківщину. Мене дуже щиро зустріли в аеропорту. Приємно, що навіть на вулицях впізнають", — сказав Лень.

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Натомість Михайлюк зауважив, що мета на матч проти Іспанії лише одна.

"Мені завжди приємно приїздити до національної команди. А єдина мета приїзду – перемога", — наголосив Михайлюк.

Нагадаємо, Українська команда провела передматчеве тренування на арені де відбудеться матч.

А юний український баскетболіст перейшов у команду з елітного дивізіону Франції.

Джерело - ФБУ.