Баскетбольна збірна Іспанії оголосила заявку на матч з Україною

Чоловіча національна збірна Іспанії визначилася зі складом на матч проти України в кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Головний тренер іспанців Серджіо Скаріоло назвав 12 гравців, які зіграють в Києві.

До вашої уваги склад збірної Іспанії.

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Захисники: Жоан Састре, Альберто Діас, Серхіо Родрігес, Кіно Колом;

Форварди: Пабло Агілар, Сантьяго Юста, Хайме Фернандес, Себаст’єн Саіс, Ориоль Паулі;

Центрові: Ільменде Діоп, Хав’єр Бейран, П’єр Ориола.

Нагадаємо, Українська команда провела автограф-сесію.

Джерело - Чемпіон.