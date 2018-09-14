Баскетбольна збірна Іспанії оголосила заявку на матч з Україною

Чоловіча національна збірна Іспанії визначилася зі складом на матч проти України в кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Головний тренер іспанців Серджіо Скаріоло назвав 12 гравців, які зіграють в Києві.
До вашої уваги склад збірної Іспанії.
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Захисники: Жоан Састре, Альберто Діас, Серхіо Родрігес, Кіно Колом;
Форварди: Пабло Агілар, Сантьяго Юста, Хайме Фернандес, Себаст’єн Саіс, Ориоль Паулі;
Центрові: Ільменде Діоп, Хав’єр Бейран, П’єр Ориола.
Нагадаємо, Українська команда провела автограф-сесію.
Джерело - Чемпіон.