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Мерседес відкликав апеляцію на рішення стюардів Гран-прі Абу-Дабі

Сьогодні 13:43 133 0
Мерседес відкликав апеляцію на рішення стюардів Гран-прі Абу-Дабі
Фото - gettyimages
#Мерседес

Джерело - Чемпіон.

Мерседес відмовився подавати апеляцію на рішення стюардів Гран-прі Абу-Дабі, оскільки ФІА оголосила про початок розслідування.

Про це повідомляє пресслужба команди. 

"Звичайно, програти гонку - це частина гри, але зовсім інша справа, коли ти втрачаєш віру в гонки.

Разом із Льюїсом ми ретельно обдумали, як реагувати на події у фіналі сезону Формули-1. Ми завжди керувалися любов'ю до цього виду спорту і вважаємо, що у кожному змаганні треба перемагати по заслугах. Під час недільної гонки багато хто, у тому числі й ми, вважав, що події розвивалися неправильно.

Причина, через яку ми опротестували результат гонки в неділю, полягала в тому, що правила автомобіля безпеки були застосовані по-новому, що вплинуло на результат гонки, після того, як Льюїс лідирував і був готовий виграти чемпіонат світу.

Ми подали апеляцію на користь спортивної справедливості і з того часу ведемо конструктивний діалог з FIA та Формулою-1, щоб внести ясність у майбутнє, щоб усі учасники знали правила, за якими вони беруть участь у перегонах, і як вони будуть дотримуватися. Тому ми вітаємо рішення FIA створити комісію для ретельного аналізу того, що відбулося в Абу-Дабі та підвищення надійності правил, управління та прийняття рішень у Формулі-1. Ми також вітаємо, що вони запросили команди та гонщиків взяти у ній участь", — йдеться у заяві Мерседесу.

Нагадаємо, Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу.

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