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Хілл: Поки що здається, що титул у Ферстаппена

Сьогодні 15:15 96 0
Ферстаппен виграв Гран-прі США
Хілл: Поки що здається, що титул у Ферстаппена
#Ред Булл, #Ферстаппен, #Гамільтон

Джерело - Planet F1.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен є лідером у боротьбі за чемпіонство проти Льюїса Гамільтон.

  АктуальноГамільтон: Важко покращити ситуацію в заліку і боротися за титул

Про це заявив чемпіон світу 1996 року Деймонд Хілл.

"Не говоритиму, що на цій стадії сезону все вирішено наперед. Чи зможе Льюїс відіграти відставання? Йому справді необхідно почати вигравати. За перемогами рахунок 5:8, і поки що здається, що титул у Макса", - зазначив Хілл.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі США.

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