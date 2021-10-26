Хілл: Поки що здається, що титул у Ферстаппена

Ферстаппен виграв Гран-прі США

Джерело - Planet F1.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен є лідером у боротьбі за чемпіонство проти Льюїса Гамільтон.

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Про це заявив чемпіон світу 1996 року Деймонд Хілл.

"Не говоритиму, що на цій стадії сезону все вирішено наперед. Чи зможе Льюїс відіграти відставання? Йому справді необхідно почати вигравати. За перемогами рахунок 5:8, і поки що здається, що титул у Макса", - зазначив Хілл.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі США.