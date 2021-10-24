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Ферстаппен виграв Гран-прі США, Гамільтон - другий

Вчора 23:52 165 0
Трійку замкнув Сехріо Перес
Ферстаппен виграв Гран-прі США, Гамільтон - другий
#Формула-1, #Ферстаппен, #Ред Булл

Джерело - Чемпіон.

Завершилося Гран-прі Формули-1 у США, в Остіні.

Перемогу здобув лідер загального заліку, Макс Ферстаппен. Другим приїхав Льюїс Гамільтон з Мерседес. Трійку замкнув партнер Ферстаппена по Ред Буллу Серхіо Перес.

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