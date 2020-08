Сьогодні, 29 серпня, відбулася кваліфікації гран-прі Бельгії.

Перемогу на автодромі Спа-Франкоршам здобув Льюїс Гамільтон з Mercedes. Вальттері Боттас стартуватиме другим. Пілот Red Bull Макс Ферстаппен розпочне гран-прі третім.

