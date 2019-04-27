Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Баку

Гамільтон - 2-й, Феттель - 3-й

Валттері Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі в Айзербайджані, другим став його партнер по Мерседес Льюїс Гамілтон.

Гран-прі Баку відбудеться завтра о 15:10.

1 Боттас (Мерседес)

2. Гамілтон (Мерседес)

3. Феттель (Феррарі)

4. Ферстаппен (Ред Булл)

5. Перес (Рейсінг Поінт)

6. Квят (Торо Россо)

7. Норріс (Макларен)

8. Джовінаццо (Альфа-Ромео)

9. Райкконен (Альфа-Ромео)

10. Леклер (Феррарі)

11. Сайнс (Макларен)

12. Ріккардо (Рено)

13. Албон (Торо Россо)

14. Магнуссен (Хаас)

15. Гаслі (Ред Булл)

16. Стролл (Рейсінг Поінт)

17. Грожан (Хаас)

18. Хюлькенберг (Рено)

19. Расселл (Вільямс)

20. Кубіца (Вільямс)

Нагадаємо, Шумахер хотів стати менеджером свого сина.

Також, російський бізнесмен може придбати команду Формули-1.

Раніше Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю.

Джерело - Чемпіон.