Пілот Mercedes Льюїс Гамільтон переживає, що Ferrari може перевершити їх болід.

Про це повідомляє ua.motorsport.com.

"Після тестів ми напевне знали, що знаходимося близько до них — десь в районі кількох десятих, але думали, що вони попереду. Не впевнений, що їм вдалося зібрати все докупи в Мельбурні, але, схоже, у Бахрейні вони провели гарний вікенд, а потім знову відстали. Цього вікенду вони коливалися то вгору, то донизу", - сказав Гамільтон.

Гамільтон: Ferrari не розкрила всього свого потенціалу

"Я не надто впевнений, де вони програють — але вони виграють десь близько 0,4 секунди на прямих, і програють у поворотах. Буде цікаво, яку стратегію вони задіють у наступних гонках. Але попереду ще багато трас, де їхня машина може затьмарити нашу. У них, як і раніше, машина коротша за нашу, тому вона може працювати краще на деяких інших трасах, однак поки зарано казати", - підсумував гонщик.

Нагадаємо, Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю.

Також, McLaren може покинути Формулу-1.

Джерело - ua.motorsport.com.