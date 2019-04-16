Гамільтон: Ferrari не розкрила всього свого потенціалу

Ferrari не розкриває всього потенціалу свого боліду під час перегонів Формули-1.

Про це заявив суперник італійців Льюїс Гамільтон.

"Ми працюємо з повним потенціалом. Але в майбутньому можна очікувати на покращення продуктивності, ми робитимемо кроки вперед. Щодо попередньої гонки в Бахрейні - не можна сказати, що ми були достатньо швидкі, щоб виграти гонку"

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"Однак думаю, що і в інших є гарні машини. Не схоже, що у Ferrari вичавлюють весь свій потенціал під час вікенду, та й їх робота не завжди виглядає такою бездоганною, як це було в минулому. Ми знаємо, що Ferrari у нас на п’ятах, і ми знаємо, що Red Bull десь поруч. Буде цікаво поглянути, як відбуватимуться наступні гонки".

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Раніше повідомлялося, що McLaren може покинути Формулу-1.

Джерело - ua.motorsport.com.