Британська стайня McLaren може покинути Формулу-1.
Про це заявив керівник McLaren Зак Браун.
Ситуація проясниться 26 березня на зустрічі в Лондоні, у якій візьмуть участь FIA, керівництво Королівських гонок і представники команд.
"Для McLaren важливі два питання - фінансова складова і можливість існування чесного і конкурентоспроможного середовища. Якщо цього не буде, ми всерйоз переглянемо наші позиції у Формулі-1.
Люди можуть говорити, що це переговорна тактика, але якщо ми відчуємо, що нові правила поставлять нас у положення, при якому ми не зможемо бути конкурентоспроможними, нам доведеться переглянути питання участі в чемпіонаті", - заявив Браун.
Нагадаємо, що Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.
Раніше повідомлялося, що Феррарі отримала найбільше призових за минулий сезон
Джерело - GPFans.