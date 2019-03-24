Британська стайня McLaren може покинути Формулу-1.

Про це заявив керівник McLaren Зак Браун.

Ситуація проясниться 26 березня на зустрічі в Лондоні, у якій візьмуть участь FIA, керівництво Королівських гонок і представники команд.

"Для McLaren важливі два питання - фінансова складова і можливість існування чесного і конкурентоспроможного середовища. Якщо цього не буде, ми всерйоз переглянемо наші позиції у Формулі-1.

Люди можуть говорити, що це переговорна тактика, але якщо ми відчуємо, що нові правила поставлять нас у положення, при якому ми не зможемо бути конкурентоспроможними, нам доведеться переглянути питання участі в чемпіонаті", - заявив Браун.

Нагадаємо, що Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.

Раніше повідомлялося, що Феррарі отримала найбільше призових за минулий сезон

Джерело - GPFans.