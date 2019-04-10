Шумахер: У Формулі 1 усе дуже складно

Мік Шумахер повністю зосереджений на виступах у Формулі 2.

Про це розповів сам пілот.

"Пілотування боліда не викликало в мене труднощів. Я розумію, чого хочу. З самого початку я зосереджений саме на виступі в Формулі-2. Коли етап закінчиться - тоді подумаю і про Формулу 1. Я задоволений результатами тестів. Тиждень вийшов позитивним.

У Формулі 1 все дуже складно. Існує багато способів вчитися новим речам в управлінні болідом Формули 1. Потрібно проводити багато часу за розмовами з інженерами, щоб отримати інформацію. Я дуже багато чому навчився і зможу використовувати це в Формулі 2 ", - наводить слова Шумахера-молодшого портал Crash.