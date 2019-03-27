На Гран-прі Бахрейну буде три зони DRS

На майбутньому Гран-прі Бахрейну внесуть зміну додавши одну зону DRS.
Про це повідомляє crash.net.
Раніше на трасі в Бахрейні було дві традиційних зони DRS - одна на головній прямій, а друга - на відрізку між десятим і одинадцятим поворотом.
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Цього ж року в ФІА вирішили додати третю зону для підвищення шансів на збільшення кількості обгонів. Нова зона DRS буде розташована на прямій між третім і четвертим поворотом.
Нагадаємо, Шумахер візьме участь у тестах двох команд Формули 1.
Нещодавно Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.
Джерело - crash.net.