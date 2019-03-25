Шумахер візьме участь у тестах двох команд Формули 1

Німецький гонщик Мік Шумахер на тестах Формули-1 в Бахрейні сяде за кермо відразу двох болідів.

Про це повідомляє Auto Bild.

Тести в Бахрейні відбудуться 2 і 3 квітня. Шумахер буде працювати і з Феррарі, і з Альфа Ромео.

Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера протестує машини C38 (Альфа Ромео) і SF90 (Феррарі). Команди поки офіційно не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 2018-го Шумахер-молодший став чемпіоном європейської Формули-3 і в зараз є частиною молодіжної програми Феррарі.

Джерело - isport.ua.