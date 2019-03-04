Феррарі отримала найбільше призових за минулий сезон

Керівництво Liberty Media за минулий сезон виплатило командам Формули-1 понад 1 мільярд $.
Про це повідомляє Xsport з посиланням на RaceFans.
Кошти розподілялися на три групи. Перша — фіксована виплата всім командам чемпіонату, які у двох з трьох попередніх сезонів входили в ТОП-10 за підсумками сезону. Під цю категорію потрапила Racing Point - новий колектив, який, фактично, правонаступник Force India.
Друга група виплат орієнтується на результати команд-учасниць безпосередньо в минулому сезоні, а третя - передбачена для тих, хто володіє великим стажем в Формулі-1 (Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren і Williams).
Ferrari, яка виступає в Королівських гонках найдовше, також отримала особливі бонуси розмірі $ 73 млн. Таким чином італійці збагатилися за минулий рік на $ 205 млн.
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Таблиця виплати призових за сезон-2018
1. Ferrari - $ 205 млн
2. Mercedes - $ 177 млн
3. Red Bull - $ 152 млн
4. McLaren - $ 100 млн
5. Renault - $ 73 млн
6. Haas - $ 70 млн
7. Williams - $ 60 млн
8. Racing Point - $ 59 млн
9. Alfa Romeo- $ 56 млн
10. Toro Rosso- $ 52 млн.
Нагадаємо, що в Ferrari вже представили болід на сезон-2019.
Джерело - Xsport.