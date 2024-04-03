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Президент Дніпра-1: Ці виродки роблять все через сраку

Сьогодні 13:17 158 0
Президент Дніпра-1: Ці виродки роблять все через сраку
#СК Дніпро-1

Джерело - Дніпрянин.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що російські терористи цілеспрямовано завдають ударів по цивільний інфраструктурі. 

Береза прокоментував обстріл спортивної бази клубу в інтерв’ю телеграм-каналу "Дніпрянин". 

"Річ у тому, що ми воюємо з рукожопими дебілами і вони цілячись по об'єктах інфраструктури можуть потрапити куди завгодно. Приліт по базі – це приклад. Ці виродки не відповідають за свої дії та роблять все через сраку. 

За великим рахунком, по справедливості – держава повинна забезпечити захист свого майна. А ми зі своєї сторони зробимо певні кроки по захисту дітей, жіночої команди, особового складу. І це буде обговорено найближчим часом, щоб захистити футболістів та персонал", - сказав Береза. 

Комерційний директор Дніпра-1 Вячеслав Фрідман також надав свій коментар щодо обстрілу. За його словами, база не була зруйнована вщент, але деякі місця зазнали чималих пошкоджень

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