Президент Дніпра-1: Ці виродки роблять все через сраку

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що російські терористи цілеспрямовано завдають ударів по цивільний інфраструктурі.

Береза прокоментував обстріл спортивної бази клубу в інтерв’ю телеграм-каналу "Дніпрянин".

"Річ у тому, що ми воюємо з рукожопими дебілами і вони цілячись по об'єктах інфраструктури можуть потрапити куди завгодно. Приліт по базі – це приклад. Ці виродки не відповідають за свої дії та роблять все через сраку.

За великим рахунком, по справедливості – держава повинна забезпечити захист свого майна. А ми зі своєї сторони зробимо певні кроки по захисту дітей, жіночої команди, особового складу. І це буде обговорено найближчим часом, щоб захистити футболістів та персонал", - сказав Береза.