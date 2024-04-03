На війні з Росією загинув український боксер Родіонов

Джерело - Чемпіон.

На фронті загинув український боксер Валерій Родіонов, який народився у тимчасово окупованому Кримі.

Про це повідомляє Спортивний Комітет України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Початок російського повномасштабного вторгнення поліцейський зустрів у Києві, де патрулював та охороняв місто. У грудні 2022 року потрапив до складу зведеного полку нацполіції України "Сафарі".

17 лютого 2023 став заступником командира Департаменту поліції особливого призначення Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". 18 квітня доєднався до лав Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан".

15 березня під час виконання бойового завдання Валерій загинув від отриманих травм після вибху.

Із дитинства захоплювався боксом. 1 серпня 2004 року отримав звання кандидата у майстри спорту за перемогу на чемпіонаті Криму. Він родом із Севастополя. Також під час навчання в університеті вигравав баскетбольний турнір серед факультетів.

Український захисник віддав власне одне-єдине життя за незалежність України і майбутнє української нації.

Нагадаємо, на війні з РФ загинув рефері з боксу Ельчин Мурадов.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли дитячого тренера з боксу.