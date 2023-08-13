Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

19 серпня, день 1

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація

Штовхання, чоловіки. Кваліфікація 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами

Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги

Змішана естафета 4х400. Попередні забіги 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги

3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд

Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги

Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

* - київський час

Вечірня сесія

19:15. Церемонія відкриття

Церемонія відкриття 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра

Семиборство, жінки. Штовхання ядра 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м

Семиборство, жінки. Біг 200 м 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

Штовхання ядра, чоловіки. 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал

Біг 10000 м, жінки. 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 20 км, чоловіки Штовхання ядра, чоловіки Біг 10000 м, жінки Змішана естафета 4х400 м

20 серпня, день 2

(6 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, жінки. 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги

Біг 400 м, жінки. Попередні забіги 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину

Семиборство, жінки. Стрибки у довжину 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A

Семиборство, жінки. Метання списа, група A 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги

Біг 100 м, жінки. Попередні забіги 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали

Біг 100 м, чоловіки. Півфінали 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал

Стрибки у довжину, жінки. 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали

Біг 1500 м, жінки. Півфінали 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали

Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал

Метання молота, чоловіки. 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)

Семиборство, жінки. Біг 800 м 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал

Біг 10000 м, чоловіки. 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 20 км, жінки Стрибки у довжину, жінки Метання молота, чоловіки Біг 10000 м, чоловіки Біг 100 м, чоловіки

21 серпня, день 3

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

Біг 400 м, чоловіки. Півфінали 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

Потрійний стрибок, чоловіки. 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал

Метання диска, чоловіки. 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали

Біг 100 м, жінки. Півфінали 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали

Біг 400 м, жінки. Півфінали 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Потрійний стрибок, чоловіки Метання диска, чоловіки Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки Біг 100 м, жінки

22 серпня, день 4

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги 20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

Стрибки у висоту, чоловіки. 21:20. Метання диска, жінки. Фінал

Метання диска, жінки. 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

Біг 400 м, чоловіки. Півфінали 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал

Біг 1500 м, жінки. 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Стрибки у висоту, чоловіки Метання диска, жінки Біг 1500 м, жінки Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки

23 серпня, день 5

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги

Біг 800 м, жінки. Попередні забіги 11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація 11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A 12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги

Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги 12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація 12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B 13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги

Біг 200 м, жінки. Попередні забіги 13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A 20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація 20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал

Стрибки з жердиною, жінки. 20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги

Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги 21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B 21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали 22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал

Біг 1500 м, чоловіки. 22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал

Біг 400 м, жінки. 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Стрибки з жердиною, жінки Біг 1500 м, чоловіки Біг 400 м, жінки Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки

24 серпня, день 6

(7 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал

Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги

Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал

Стрибки у довжину, чоловіки. 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали

Біг 200 м, жінки. Півфінали 21:15. Метання молота, жінки. Фінал

Метання молота, жінки. 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал

Біг 200 м, чоловіки. Півфінал 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал

Біг 800 м, чоловіки. Півфінал 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал

Біг 400 м, чоловіки. 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 35 км, чоловіки Спортивна ходьба 35 км, жінки Стрибки у довжину, чоловіки Метання молота, жінки Біг 100 м з бар'єрами, жінки Біг 400 м, чоловіки Біг 400 м з бар'єрами, жінки

25 серпня, день 7

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м

11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A

11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація

11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B

13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту 20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги 20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал

Потрійний стрибок, жінки. 21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги

Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги 21:20. Метання списа, жінки. Фінал

Метання списа, жінки. 21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали

Біг 800 м, жінки. Півфінали 22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м

Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м 22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал

Біг 200 м, жінки. 22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал

26 серпня, день 8

(8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Марафон, жінки. Фінал

Марафон, жінки. 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами

Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія

20:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A

Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал

Стрибки з жердиною, чоловіки. 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги

Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги 21:10. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B

Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал

Штовхання ядра, жінки. 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал

Біг 800 м, чоловіки. 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал

Біг 5000 м, жінки. 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)

Десятиборство, чоловіки. 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал

Біг 4х100 м, чоловіки. 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал

27 серпня, день 9

(8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Марафон, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

Стрибки у висоту, жінки. 21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал

Біг 5000 м, чоловіки. 21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал

Метання списа, чоловіки. 21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал

Біг 800 м, жінки. 22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал

Біг 3000 м з перешкодами, жінки. 22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал

Біг 4х400 м, чоловіки. 22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал

Публікація оновлюється...