Головне
Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку в першому колі Вашингтона
Сьогодні 08:03 1612 2
15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА
Сьогодні 15:33 19
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 15:14 222
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 13:33 13962
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Сьогодні 13:26 17013 3
8 гравців Дніпра-1 можуть пропустити матч з Панатінаїкосом через отруєння
Сьогодні 13:13 404
Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:12 232
Визначився стадіон, де Динамо зіграє кваліфікацію до Ліги конференцій
Сьогодні 11:47 454
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open
Сьогодні 09:53 514
Світоліна зіграє проти представниці країни-агресорки в 2 колі Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 09:43 804
Прямі трансляції

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Сьогодні 15:14 222 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Українське представництво визначиться найближчими днями після завершення усіх ліцензійних змагань. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

19 серпня, день 1

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
  • 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація
  • 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
  • 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги
  • 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
  • 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
  • 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд
  • 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

* - київський час

Вечірня сесія

  • 19:15. Церемонія відкриття
  • 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра
  • 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
  • 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м
  • 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
  • 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал
  • 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, чоловіки
Штовхання ядра, чоловіки
Біг 10000 м, жінки
Змішана естафета 4х400 м

20 серпня, день 2

(5 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
  • 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
  • 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги
  • 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
  • 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
  • 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
  • 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
  • 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

  • 17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
  • 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
  • 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал
  • 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м
  • 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
  • 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, жінки
Стрибки у довжину, жінки
Метання молота, чоловіки
Біг 10000 м, чоловіки
Біг 100 м, чоловіки

21 серпня, день 3

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

  • 19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали
  • 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали
  • 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали
  • 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Потрійний стрибок, чоловіки
Метання диска, чоловіки
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки
Біг 100 м, жінки

22 серпня, день 4

(комплектів медалей)

Вечірня сесія

  • 19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
  • 21:20. Метання диска, жінки. Фінал
  • 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал
  • 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки у висоту, чоловіки
Метання диска, жінки
Біг 1500 м, жінки
Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки

23 серпня, день 5

Публікація оновлюється...

Коментарі ()
Популярне зараз
WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко 15256 1
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 13962
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО 5702
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19573
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17013 3
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО 43368
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19049 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38865 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22583
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77978
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20346 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6674