Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Українське представництво визначиться найближчими днями після завершення усіх ліцензійних змагань. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

19 серпня, день 1

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація

Штовхання, чоловіки. Кваліфікація 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами

Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги

Змішана естафета 4х400. Попередні забіги 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги

3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд

Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги

Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

* - київський час

Вечірня сесія

19:15. Церемонія відкриття

Церемонія відкриття 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра

Семиборство, жінки. Штовхання ядра 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м

Семиборство, жінки. Біг 200 м 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

Штовхання ядра, чоловіки. 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал

Біг 10000 м, жінки. 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 20 км, чоловіки Штовхання ядра, чоловіки Біг 10000 м, жінки Змішана естафета 4х400 м

20 серпня, день 2

(5 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, жінки. 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги

Біг 400 м, жінки. Попередні забіги 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину

Семиборство, жінки. Стрибки у довжину 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A

Семиборство, жінки. Метання списа, група A 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги

Біг 100 м, жінки. Попередні забіги 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали

Біг 100 м, чоловіки. Півфінали 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал

Стрибки у довжину, жінки. 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали

Біг 1500 м, жінки. Півфінали 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали

Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал

Метання молота, чоловіки. 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м

Семиборство, жінки. Біг 800 м 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал

Біг 10000 м, чоловіки. 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 20 км, жінки Стрибки у довжину, жінки Метання молота, чоловіки Біг 10000 м, чоловіки Біг 100 м, чоловіки

21 серпня, день 3

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

Біг 400 м, чоловіки. Півфінали 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

Потрійний стрибок, чоловіки. 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал

Метання диска, чоловіки. 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали

Біг 100 м, жінки. Півфінали 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали

Біг 400 м, жінки. Півфінали 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Потрійний стрибок, чоловіки Метання диска, чоловіки Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки Біг 100 м, жінки

22 серпня, день 4

(комплектів медалей)

Вечірня сесія

19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги 20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

Стрибки у висоту, чоловіки. 21:20. Метання диска, жінки. Фінал

Метання диска, жінки. 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

Біг 400 м, чоловіки. Півфінали 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал

Біг 1500 м, жінки. 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Стрибки у висоту, чоловіки Метання диска, жінки Біг 1500 м, жінки Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки

23 серпня, день 5

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