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Рижикова та Ткачук вийшли у півфінал чемпіонаті світу в бігу на 400 м з б'єрами

Сьогодні 05:09 151 0
Рижикова та Ткачук вийшли у півфінал чемпіонаті світу в бігу на 400 м з б'єрами
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Українки Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук подолали сито кваліфікаційних забігів і вийшли у півфінал чемпіонату світу в бігу на 400 м з бар'єрами.

Рижикова з результатом 54.93 фінішувала другою в забігу 1, а Ткачук прибігла четвертою в забігу 2 (55.27). До наступного раунду виходили перші чотирі бігунки в кожному забігу та наступні 4 найкращі результати.

Півфінал відбудеться у ніч з 20 на 21 липня (за київським часом). Детальний розклад чемпіонату світу ТУТ.

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Забіг 4

Забіг 5

Напередодні Андрій Проценко здобув бронзову медаль світової першості в стрибках у висоту.

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