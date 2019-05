Під час гонки всіх зірок серії Monster Energy, яка проходила в рамках знаменитого NASCAR, після аварії прямо на трасі сталася бійка між гонщиками.

Під час кола пошани Райан Ньюман підрізав Клінта Бойэра, що прямував до боксів, що дуже не сподобалося останньому.

Після зупинки Бойєр накинувся з кулаками на Ньюмана, який у той момент ще знаходився в машині. Після серії ударів бійку зупинили співробітники команд обох гонщиків.

Clint Bowyer is NOT happy with Ryan Newman. pic.twitter.com/x2AeNS6ngV