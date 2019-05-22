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Гонщики влаштували бійку прямо на трасі NASCAR

Вчора 23:03 343 0
Гонщики влаштували бійку прямо на трасі NASCAR

Під час гонки всіх зірок серії Monster Energy, яка проходила в рамках знаменитого NASCAR, після аварії прямо на трасі сталася бійка між гонщиками.

Під час кола пошани Райан Ньюман підрізав Клінта Бойэра, що прямував до боксів, що дуже не сподобалося останньому.

Після зупинки Бойєр накинувся з кулаками на Ньюмана, який у той момент ще знаходився в машині. Після серії ударів бійку зупинили співробітники команд обох гонщиків.

Нагадаємо, що під час матчу Інгулець - Зоря сталася бійка між фанатами та правоохоронцями.

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Джерело - Чемпіон.

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