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Масова бійка на матчі Інгулець - Зоря. Поліція побила луганських ультрас

Сьогодні 13:33 Максим Буйдин 238 0
Масова бійка на матчі Інгулець - Зоря. Поліція побила луганських ультрас

Шоу Трндець разом з постійним ведучим Дмитром Поворознюком побували на матчі Інгулець - Зоря.

Та попри незабутні емоції першолігового колективу через вихід у фінал Кубка поєдинок не обійшовся без скандалу.

Луганські ультрас зіткнулися у бійці з поліцією, яка кількісно переважала фанатів.

Те, як силовики жорстко розправилася з луганськими фанатами, ви можете переглянути у цьому репортажі.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Зоря, #Інгулець, #Трендець
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