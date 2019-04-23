Шоу Трндець разом з постійним ведучим Дмитром Поворознюком побували на матчі Інгулець - Зоря.

Та попри незабутні емоції першолігового колективу через вихід у фінал Кубка поєдинок не обійшовся без скандалу.

Луганські ультрас зіткнулися у бійці з поліцією, яка кількісно переважала фанатів.

Те, як силовики жорстко розправилася з луганськими фанатами, ви можете переглянути у цьому репортажі.

Джерело - Чемпіон.

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