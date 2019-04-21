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Матч команд U-17 Торіно — Динамо завершився масовою бійкою

Сьогодні 11:20 1098 0
Матч за учась юних динамівців завершився скандалом
Матч команд U-17 Торіно — Динамо завершився масовою бійкою

Другий матч міжнародного турніру Маджоне-Ріггі, який відбувається в Італії, за участі команди U-17 київського Динамо, ознаменувався скандалом.

Після того, як на останній хвилині зустрічі з Торіно Євген Рязанцев зрівняв рахунок, на полі спалахнула масова бійка. За словами головного тренера українців Сергія Беженара, провокаторами виступили футболісти італійського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

  АктуальноШабанов отримав травму в матчі з Ворсклою 

У першій грі турніру молоді динамівці переграли Фіорентину - 2:0.

Нещодавно основний склад Динамо розгромив полтавську Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #U-17
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