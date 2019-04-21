Матч за учась юних динамівців завершився скандалом

Другий матч міжнародного турніру Маджоне-Ріггі, який відбувається в Італії, за участі команди U-17 київського Динамо, ознаменувався скандалом.

Після того, як на останній хвилині зустрічі з Торіно Євген Рязанцев зрівняв рахунок, на полі спалахнула масова бійка. За словами головного тренера українців Сергія Беженара, провокаторами виступили футболісти італійського клубу. Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

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У першій грі турніру молоді динамівці переграли Фіорентину - 2:0.

Нещодавно основний склад Динамо розгромив полтавську Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.