Порошенко вже погодився пройти антидопінговий контроль

Фахівці ВАДА днями прибудуть до Києва. Вони готові взяти медичні аналізи у кандидатів в Президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Про це повідомив колишній чемпіон світу Володимир Кличко в Twitter.

"Якщо кандидати в Президенти України погодяться, то для нас буде велика честь і гордість допомогти їм продемонструвати чистоту змагань і чесність їх політики", - також говориться в заяві президента і засновника ВАДА доктора Маргарет Гудман.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe — Klitschko (@Klitschko) 7 квітня 2019 р.

Нагадаємо, Володимир Кличко запропонував кандидатам своїм коштом провести здачу аналізів за правилами, а також закликав не обманювати громадян України. Чинний президент України Петро Порошенко підтримав ідею легендарного боксера.

Дебати між Порошенком і Зеленським можуть відбутися на НСК Олімпійський. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Джерело - Чемпіон.