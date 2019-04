Фахівці ВАДА днями прибудуть до Києва. Вони готові взяти медичні аналізи у кандидатів в Президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Про це повідомив колишній чемпіон світу Володимир Кличко в Twitter.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe