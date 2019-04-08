Президент України підтримав ідею Володимира Кличка

Чинний президент України Петро Порошенко підтримав ідею Володимир Кличко про те, що він і Володимир Зеленський повинні здати медичні аналізи у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA).

Про це він заявив у Twitter.

"Повністю підтримую заклик Володимира Кличка про проходження допінг-контролю кандидатами в Президенти. Підкреслюю, що я відразу ж пройду тест після прибуття в Україну команди представників найавторитетнішої у світі організації, яка виводила на чисту воду і російське антидопінгове агентство", - написав Порошенко.

Цілковито підтримую заклик Володимира Кличка про проходження допінгового контролю кандидатами у Президенти. Наголошую, що я одразу ж пройду тести після прибуття в Україну представників найавторитетнішої у світі організації, яка виводила на чисту воду й російську допінгову агенцію — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 квітня 2019 р.

Точна дата дебатів поки невідома. Дебати можуть відбутися на НСК Олімпійський. Там вже чиниий Президент пройшов перше медобстеження. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Джерело - Чемпіон.