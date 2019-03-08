О целеустремленности известных спортсменов ходят легенды. Лучшие атлеты мира тренируются по 5-6 часов в день, чтобы быть первыми в своем виде спорта. С той же страстью они подходят и к выбору занятий в свободное время. Чтобы отвлечься от повседневных нагрузок, многие спортсмены выбирают азартные игры в которых также стремятся стать лучшими.

Неймар

Неймар сам себя называет заядлым игроком в покер и не пропускает возможности поучаствовать в крупных турнирах

Неймар на турнире Brazil Series Of Poker

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обожает покер, и не делает из этого тайны. Он часто играет с друзьями и делится своими успехами в соцсетях. Однако этого оказывается недостаточно, чтобы потешить собственное тщеславие. Нередко Неймар в перерывах между матчами и тренировками участвует в официальных покерных состязаниях. В 2018 году во время отпуска он записался на турнир хайроллеров Brazil Series Of Poker (BSOP), организованный PokerStars. Прославленному футболисту удалось обойти 280 участников и выйти в финал. В топ-8 лучших игроков Неймар дошел до шестого места, а его выигрыш составил 21 тысячу долларов. На тот момент зарплата футболиста в ПСЖ равнялась 3 млн евро в месяц, и понятно, что бился он вовсе не из-за денег.

Тайгер Вудс

Заработанные на соревнованиях по гольфу деньги Тайгер Вудс с удовольствием тратит на игру в блэкджек

Тайгер Вудс

Первый миллиардер среди профессиональных спортсменов Тайгер Вудс на пике своей карьеры с удовольствием тратил заработанные на гольфе деньги в казино Лас-Вегаса. Он был завсегдатаем MGM Casino и получил VIP-статус не только из-за своей известности, но и благодаря крупным ставкам. Вудс предпочитал играть в блэкджек, и тратил на каждую партию не менее 25 тысяч долларов. Ходили слухи, что однажды король гольфа за один вечер оставил за игровым столом 1 млн.

Майкл Джордан

Во время своей карьеры в НБА Майкл Джордан любил отвлечься от тренировок за игорными столами в казино

Майкл Джордан

Легендарный баскетболист, получивший за свои невероятные прыжки прозвище "Его Воздушество", с удовольствием покорял запредельные высоты и в своем увлечении азартными играми. В книге Роланда Лэзенби о жизни ЭмДжея описывается эпизод с вечеринкой в казино, которую Майкл Джордан устроил с известным игроком в американский футбол Адамом Джонсом. Для развлечения они выбрали стол для крэпса, но происходящее далее сложно было назвать совместной игрой. Джордан не позволял никому прикасаться к игральным костям, ночь напролет в одиночку бросая кубики. Его одержимость победой была сродни выматывающим тренировкам в "Чикаго Буллз". Впоследствии Джонс утверждал, что той ночью "Его Воздушество" оставил в казино 5 млн долларов.

Уэйн Руни

Уэйн Руни любит повторять, что может позволить себе делать большие ставки на рулетку

Уэйн Руни

Красный дьявол Уэйн Руни, сделавший карьеру в "Манчестер Юнайтед", с одинаковым рвением отдается игре на футбольном поле и за его пределами. В казино он любит проводить время за блэкджеком, рулеткой и игровыми автоматами онлайн, большую подборку которых вы можете найти тут.

Однажды всего за два часа он сделал ставок на 65 тысяч стерлингов (более $85 тыс.). Руни не стесняется крупных проигрышей, утверждая, что может себе это позволить. Но видеослоты и рулетка – отнюдь не единственная статья крупных расходов известного футболиста. В 2006 году британские СМИ уличили звезду английского футбола в пристрастии к тотализаторам.

По данным журналистов, в общей сложности нападающий потратил на ставки 700 тысяч фунтов стерлингов (около $920 тыс.). 10 лет спустя именно такую еженедельную зарплату предложили Уэйну Руни китайские клубы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бейцзин Гуоань", но футболист остался верен родному "Манчестер Юнайтед".