Жахливе побоїще між фанатами Вест Гема та Міллволла. ВІДЕО

Кадр з фільму Green Street Hooligans з бійкою фанів Вест Гема та Міллволла

Фанати Вест Гема, кольори якого захищає українець Андрій Ярмоленко, і Міллволла (представляє Чемпіоншип) дали волю емоціям під час боксерського турніру в Ессексі.

Millwall and West Ham lads fighting at a boxing event in Essex last night, crazy😲 #MFC #WHUFC pic.twitter.com/rDa3SKXrHs — Casual Mind (@CasualMind_) 21 октября 2018 г.

Нагадаємо, що в центральному матчі дня НБА відбулася жорстка бійка.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної Росії жорстоко побили водія відомої телеведучої.

Джерело - Чемпіон.