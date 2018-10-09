Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО

Прикарпаття матч 12 туру Першої ліги проти Сум закінчувало вдесятьох. Захисник Прикарпаття Микола Квасний здійснив грубий фол.

Але це не завадило франківцям відстояти нічию. Можливо, була б і перемога, якби команди закінчували зустріч в рівних складах. Але під кінець години матчу Микола Квасний, мабуть, надивившись перед цим Хабіба і Конора, в польоті з ноги влетів у суперника.

Арбітр відразу ж показав гравцеві червону.

Нагадаємо, що cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ.

Раніше півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра.

Джерело - Чемпіон.

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