Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах

Джерело - Чемпіон.
18 грудня о 17:00 за київським часом розпочнеться фінал чемпіонату світу-2022, у якому зійдуться збірні Аргентини та Франції. Головним арбітром матчу призначено поляка Шимона Марциняка.
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу
Фінал
- 22-й - за ліком фінал чемпіонатів світу;
- 18 грудня - дата фіналу;
- 17:00 - час початку;
- 88 986 - глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл;
- 41 - рік головному арбітру матчу, поляку Шимону Марциняку.
Аргентина
Загальні
- 3 - місце в рейтингу ФІФА;
- 26 - гравців у заявці;
- 27,8 - середній вік;
- 25 - легіонерів;
- 645,2 - млн. євро трансферна вартість гравців.
Рекорди
- 6-й - раз зіграє у вирішальному матчі;
- 2 - фінали виграли;
- 3 - фінали програли;
- 25 - матчів (найбільше) зіграв Ліонель Мессі;
- 11 - голів (найбільше) забив Лілнель Мессі.
ЧС-2022
- 6 - матчів зіграно;
- 13 - голів забито (1 автогол);
- 3 - пенальті реалізовано;
- 5 - голів пропущено;
- 23 - гравців задіяно;
- 8 - граців зіграли в усіх 6 матчах;
- 3 - гравці зіграло без замін (570 хв - ред.);
- 570 - хвилин (без замін - ред.) зіграли на турнірі Еміліяно Мартінес, Ніколас Отаменді та Ліонель Мессі;
- 5 - футболістів відзначились хоча б одним голом;
- 5 - голів забив найкращий бомбародир команди - Ліонель Мессі;
- 3 - гольові передачі зробив найкращий асистент - Ліонель Мессі;
- 12 - жовтих карток отримано.
Франція
Загальні
- 4 - місце в рейтингу ФІФА
- 26 - гравців у заявці;
- 26,6 - середній вік;
- 22 - легіонери;
- 1,03 - млрд. євро трансферна вартість гравців.
Рекорди
- 4-й раз зіграє у фіналі;
- 2 - фінали виграли;
- 1 - фінал програли;
- 13 - голів (найбільше) забив Жюст Фонтен;
- 19 - матчів (найбільше) зіграв Уго Льоріс.
ЧС-2022
- 6 - матчів зіграно;
- 13 - голів забито;
- 5 - голів пропущено;
- 24 - гравці задіяно;
- 4 - гравці зіграли в усіх матчах;
- 0 - граців зіграло без замін;
- 503 - хвилини (найбільше) провів на полі Орельєн Чуамені;
- 6 - футболістів відзначились хоча б одним голом;
- 5 - голів забив найкращий бомбардир - Кіліан Мбаппе;
- 3 - гольових паси зробив найкращий асистент - Антуан Грізманн;
- 5 - жових карток отримано.