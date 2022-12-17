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Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах

Сьогодні 14:34 247 0
Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах

Джерело - Чемпіон.

18 грудня о 17:00 за київським часом розпочнеться фінал чемпіонату світу-2022, у якому зійдуться збірні Аргентини та Франції. Головним арбітром матчу призначено поляка Шимона Марциняка.

Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу

Фінал

  • 22-й - за ліком фінал чемпіонатів світу;
  • 18 грудня - дата фіналу;
  • 17:00 - час початку;
  • 88 986 - глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл;
  • 41 - рік головному арбітру матчу, поляку Шимону Марциняку.

Аргентина

Загальні

  • 3 - місце в рейтингу ФІФА;
  • 26 - гравців у заявці;
  • 27,8 - середній вік;
  • 25 - легіонерів;
  • 645,2 - млн. євро трансферна вартість гравців.

Рекорди

  • 6-й - раз зіграє у вирішальному матчі;
  • 2 - фінали виграли;
  • 3 - фінали програли;
  • 25 - матчів (найбільше) зіграв Ліонель Мессі;
  • 11 - голів (найбільше) забив Лілнель Мессі.

ЧС-2022

  • 6 - матчів зіграно;
  • 13 - голів забито (1 автогол);
  • 3 - пенальті реалізовано;
  • 5 - голів пропущено;
  • 23 - гравців задіяно;
  • 8 - граців зіграли в усіх 6 матчах;
  • 3 - гравці зіграло без замін (570 хв - ред.);
  • 570 - хвилин (без замін - ред.) зіграли на турнірі Еміліяно Мартінес, Ніколас Отаменді та Ліонель Мессі;
  • 5 - футболістів відзначились хоча б одним голом;
  • 5 - голів забив найкращий бомбародир команди - Ліонель Мессі;
  • 3 - гольові передачі зробив найкращий асистент - Ліонель Мессі;
  • 12 - жовтих карток отримано.

Франція

Загальні

  • 4 - місце в рейтингу ФІФА
  • 26 - гравців у заявці;
  • 26,6 - середній вік;
  • 22 - легіонери;
  • 1,03 - млрд. євро трансферна вартість гравців.

Рекорди

  • 4-й раз зіграє у фіналі;
  • 2 - фінали виграли;
  • 1 - фінал програли;
  • 13 - голів (найбільше) забив Жюст Фонтен;
  • 19 - матчів (найбільше) зіграв Уго Льоріс.

ЧС-2022

  • 6 - матчів зіграно;
  • 13 - голів забито;
  • 5 - голів пропущено;
  • 24 - гравці задіяно;
  • 4 - гравці зіграли в усіх матчах;
  • 0 - граців зіграло без замін;
  • 503 - хвилини (найбільше) провів на полі Орельєн Чуамені;
  • 6 - футболістів відзначились хоча б одним голом;
  • 5 - голів забив найкращий бомбардир - Кіліан Мбаппе;
  • 3 - гольових паси зробив найкращий асистент - Антуан Грізманн;
  • 5 - жових карток отримано.
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