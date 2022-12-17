Фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція в цифрах

Джерело - Чемпіон.

18 грудня о 17:00 за київським часом розпочнеться фінал чемпіонату світу-2022, у якому зійдуться збірні Аргентини та Франції. Головним арбітром матчу призначено поляка Шимона Марциняка.

Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу

Фінал

22-й - за ліком фінал чемпіонатів світу;

- за ліком фінал чемпіонатів світу; 18 грудня - дата фіналу;

грудня - дата фіналу; 17:00 - час початку;

- час початку; 88 986 - глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл;

- глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл; 41 - рік головному арбітру матчу, поляку Шимону Марциняку.

Аргентина

Загальні

3 - місце в рейтингу ФІФА;

- місце в рейтингу ФІФА; 26 - гравців у заявці;

- гравців у заявці; 27,8 - середній вік;

- середній вік; 25 - легіонерів;

- легіонерів; 645,2 - млн. євро трансферна вартість гравців.

Рекорди

6 -й - раз зіграє у вирішальному матчі;

-й - раз зіграє у вирішальному матчі; 2 - фінали виграли;

- фінали виграли; 3 - фінали програли;

- фінали програли; 25 - матчів (найбільше) зіграв Ліонель Мессі;

- матчів (найбільше) зіграв Ліонель Мессі; 11 - голів (найбільше) забив Лілнель Мессі.

ЧС-2022

6 - матчів зіграно;

- матчів зіграно; 13 - голів забито (1 автогол);

- голів забито (1 автогол); 3 - пенальті реалізовано;

- пенальті реалізовано; 5 - голів пропущено;

- голів пропущено; 23 - гравців задіяно;

- гравців задіяно; 8 - граців зіграли в усіх 6 матчах;

- граців зіграли в усіх 6 матчах; 3 - гравці зіграло без замін (570 хв - ред.);

- гравці зіграло без замін (570 хв - ред.); 570 - хвилин (без замін - ред.) зіграли на турнірі Еміліяно Мартінес, Ніколас Отаменді та Ліонель Мессі;

- хвилин (без замін - ред.) зіграли на турнірі Еміліяно Мартінес, Ніколас Отаменді та Ліонель Мессі; 5 - футболістів відзначились хоча б одним голом;

- футболістів відзначились хоча б одним голом; 5 - голів забив найкращий бомбародир команди - Ліонель Мессі;

- голів забив найкращий бомбародир команди - Ліонель Мессі; 3 - гольові передачі зробив найкращий асистент - Ліонель Мессі;

- гольові передачі зробив найкращий асистент - Ліонель Мессі; 12 - жовтих карток отримано.

Франція

Загальні

4 - місце в рейтингу ФІФА

- місце в рейтингу ФІФА 26 - гравців у заявці;

- гравців у заявці; 26,6 - середній вік;

- середній вік; 22 - легіонери;

- легіонери; 1,03 - млрд. євро трансферна вартість гравців.

Рекорди

4 -й раз зіграє у фіналі;

-й раз зіграє у фіналі; 2 - фінали виграли;

- фінали виграли; 1 - фінал програли;

- фінал програли; 13 - голів (найбільше) забив Жюст Фонтен;

- голів (найбільше) забив Жюст Фонтен; 19 - матчів (найбільше) зіграв Уго Льоріс.

ЧС-2022