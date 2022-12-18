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Вісім фіналів на двох: шостий для Аргентини, четвертий - для Франції

Сьогодні 10:12 Андрій Твердохліб 62 0
Вісім фіналів на двох: шостий для Аргентини, четвертий - для Франції

Джерело - Чемпіон.

Збірні Аргентини та Франції у фінальному поєдинку визначать чемпіона світу з футбол 2022 року. Для Південноамериканської команди цей фінал - шостий, для представника Європи - четвертий. 

Обидві команди - дворазові чемпіони. Аргентинці тричі програваали в фіналі, французи - одного разу.

По темі:

Аргентина

1930. Фінал. Уругвай - Аргентина 4:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 12' Дорадо, 1:1 - 20' Пеусельє, 1:2 - 37' Стабіле, 2:2 - 57' Сеа, 3:2 - 68' Іріарте, 4:2 - 89' Кастро.

1978. Фінал. Аргентина - Нідерланди 3:1 д.ч. (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 - 38' Кемпес, 1:1 - 82' Наннінга, 2:1 - 105' Кемпес, 3:1 - 115' Бертоні

1986. Фінал. Аргентина - ФРН 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21' Браун, 2:0 - 55' Вальдано, 2:1 - 73' Румменігге, 2:2 - 81' Феллер, 3:2 - 84' Бурручага

1990. Фінал. ФРН - Аргентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73' Бреме, пен

2014. Фінал. Німеччина - Аргентина 1:0 д.ч. (0:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 113' Гетце

Франція

1998. Фінал. Бразилія - Франція 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 27' Зідан, 0:2 - 45' Зідан, 0:3 - 90' Петі

2006. Фінал. Італія - Франція 2:1 сер. пен. (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 7' Зідан, пен, 1:1 - 19' Матерацці

2018. Фінал. Франція - Хорватія 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 18' Манджукич, авт, 1:1 - 18' Перишич, 2:1 - 38' Грізманн, пен, 3:1 - 59' Погба, 4:1 - 65' Мбаппе, 4:2 - 69' Манджукич

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