Дешам: Ще належить провести останню гру

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оцінив вихід команди у фінал ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів сам французький фахівець.

"Так, [я відчуваю] емоції - гордість. Це був, знову ж, надважливий матч. Нам ще належить провести останню гру. Це ніколи не буває просто, але ми з гравцями отримали задоволення. Футболісти здобували нагороди для всієї команди. У неділю вони виходитимуть боротися за трофей. Це прекрасно.

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Давайте не поспішати. Я кажу це тренерам та гравцям теж, хоча й не так часто футболістам. Але ми маємо насолоджуватися кожним моментом цієї пригоди, щоб цінувати це, смакувати їх. Нам потрібно призупинити час, але ми не можемо. Тому за чотири дні ми гратимемо за титул, звання чемпіонів світу. Тож насолоджуйтесь цим та готуйтеся до фіналу чемпіонату", - відзначив Дешам.