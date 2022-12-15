Дешам вийшов на друге місце за перемогами на чемпіонаті світу

Дідьє Дешам здобув 14 перемогу на ЧС

Збірна Франції у півфіналі ЧС-2022 обіграла Марокко 2:0 та вийшла у фінал.

Для головного тренера французів Дідьє Дешама це 14-та перемога у 18 матчах на чемпіонатах світу як тренер. Також у нього 2 нічиї та 2 поразки.

За кількістю перемог на чемпіонатах світу він зрівнявся з Луїсом Феліпе Сколарі, який також здобув 14 перемог зі збірними Бразилії та Португалії та виграв із бразильцями ЧС-2002.

Лідирує за перемогами на ЧС серед тренерів німець Гельмут Шьон (16 перемог), який працював зі збірною Німеччини у 1964 – 1978 роках і виграв ЧС-1974.