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Таффарел: Бразилія виглядає спокійною, але зосередженою

Сьогодні 14:41 193 0
Клаудіо Таффарел прокоментував гру збірної Бразилії
Таффарел: Бразилія виглядає спокійною, але зосередженою

Джерело - sport.ua.

Нападник збірної Бразилії виглядає спокійною на ЧС-2022 у Катарі

Про це розповів  ексворотар збірної Бразилії Клаудіо Таффарел.

"Бачу, як гравці радіють, коли виходять на поле. У них відчувається щось щире, що виходить зсередини.

Команда виглядає спокійною, але зосередженою. Так було на ЧС-1994. Важливо, щоб Неймар міг грати, адже його присутність допомагає розкриватися решті", – заявив Таффарел.

Нагадаємо, Неймар - найкращий гравець матчу Бразилія - Південна Корея в матчі 1/8 ЧС (2022).

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