Таффарел: Бразилія виглядає спокійною, але зосередженою

Джерело - sport.ua.
Нападник збірної Бразилії виглядає спокійною на ЧС-2022 у Катарі
Про це розповів ексворотар збірної Бразилії Клаудіо Таффарел.
"Бачу, як гравці радіють, коли виходять на поле. У них відчувається щось щире, що виходить зсередини.
Команда виглядає спокійною, але зосередженою. Так було на ЧС-1994. Важливо, щоб Неймар міг грати, адже його присутність допомагає розкриватися решті", – заявив Таффарел.
Нагадаємо, Неймар - найкращий гравець матчу Бразилія - Південна Корея в матчі 1/8 ЧС (2022).