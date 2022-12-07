Таффарел: Бразилія виглядає спокійною, але зосередженою

Нападник збірної Бразилії виглядає спокійною на ЧС-2022 у Катарі

Про це розповів ексворотар збірної Бразилії Клаудіо Таффарел.

"Бачу, як гравці радіють, коли виходять на поле. У них відчувається щось щире, що виходить зсередини.

Команда виглядає спокійною, але зосередженою. Так було на ЧС-1994. Важливо, щоб Неймар міг грати, адже його присутність допомагає розкриватися решті", – заявив Таффарел.