Дешам: Мбаппе може змінити хід матчу в будь-який час

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе може в будь-який момент змінити хід матчу.

Про це розповів головний тренер французів Дідьє Дешам.

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"Чи Мбаппе зараз найкращий гравець у світі? Я не об’єктивний в цьому питанні, я француз і його тренер, але так, звичайно. Він готувався до цього чемпіонату світу. Навіть якщо він не провів свою найкращу гру, у нього є здатність змінити хід матчу в будь-який час", - відзначив Дешам.