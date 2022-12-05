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Дешам: Мбаппе може змінити хід матчу в будь-який час

Сьогодні 11:25 182 0
Дідьє Дешам прокоментував гру Кіліана Мбаппе.
Дешам: Мбаппе може змінити хід матчу в будь-який час
Фото - gettyimages
#Дешам, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе може в будь-який момент змінити хід матчу.

Про це розповів головний тренер французів Дідьє Дешам.

Актуально: Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому

"Чи Мбаппе зараз найкращий гравець у світі? Я не об’єктивний в цьому питанні, я француз і його тренер, але так, звичайно. Він готувався до цього чемпіонату світу. Навіть якщо він не провів свою найкращу гру, у нього є здатність змінити хід матчу в будь-який час", - відзначив Дешам.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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