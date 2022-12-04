Джерело - Чемпіон.

Кіліан Мбаппе забив третій гол у матчі збірних Франції та Польщі в межах 1/8 фіналу чемпіонату світу.

На 90+1 хвилині нападник Галльських півнів красиво оформив дубль у воротах Войцеха Щенсного, пробивши у дальній верхній кут. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 4 грудня на Мундіалі в Катарі.

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У підсумку Франція перемогла з рахунком 3:1 і в 1/4 фіналу мундіалю зіграє з Англією.

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