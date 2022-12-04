Головне
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 808
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
Вчора 23:19 333
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:53 293
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Вчора 17:16 1590
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
Вчора 17:13 2885
Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі
Вчора 14:25 689
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Вчора 09:39 5280
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Вчора 07:00 585
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 06:48 1026
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 04:17 1432
Блоги
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому Андрій Дунець
Вчора 23:19 332
Жиру не влучив із двох метрів у порожні ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО
Жиру не влучив із двох метрів у порожні ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:33 310
Мбаппе забив шедевральний гол у ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО
Мбаппе забив шедевральний гол у ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:34 532
Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір у росії
Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір у росії Андрій Дунець
Вчора 17:59 1712
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
Вчора 17:13 2885
Тренер збірної Нідерландів поцілував свого підопічного після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО
Тренер збірної Нідерландів поцілував свого підопічного після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:03 321
Дівчина дня. Мурі Бенітес - шикарна білявка, дівчина захисника Лісандро Мартінеса
Дівчина дня. Мурі Бенітес - шикарна білявка, дівчина захисника Лісандро Мартінеса Андрій Твердохліб
Вчора 06:47 527
Берінчик подарував Менді футболку із зображенням загиблого фаната Динамо
Берінчик подарував Менді футболку із зображенням загиблого фаната Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 06:17 863
Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена
Прем'єр-міністр Нідерландів дотепно потролив президента США Байдена Андрій Твердохліб
Вчора 04:50 671
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Андрій Твердохліб
Вчора 03:48 6106
Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО
Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 01:18 2506
Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022
Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 00:34 790
Воротар збірної Австралії жахливо помилився у матчі з Аргентиною на ЧС-2022 - ВІДЕО
Воротар збірної Австралії жахливо помилився у матчі з Аргентиною на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
03.12.2022 23:21 628
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО
Усик передав привіт Ф'юрі та Чісорі перед боєм Берінчика - ВІДЕО Андрій Дунець
03.12.2022 22:09 897
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО
Берінчик вийшов на бій із Менді у формі спецпідрозділу ЗСУ - ВІДЕО Андрій Дунець
03.12.2022 21:41 1038
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
03.12.2022 19:48 1453
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень
Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень Андрій Дунець
03.12.2022 17:25 670
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022
"Це називається соккером": Байден оригінально підтримав збірну США перед матчем з Нідерландами на ЧС-2022 Андрій Дунець
03.12.2022 16:43 498
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото
Найсексуальніша гольфістка світу випустила календар з відвертими фото Андрій Твердохліб
03.12.2022 07:51 1536
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу
Гравець збірної Камеруну повторив скандальне досягнення Зідана на чемпіонаті світу Андрій Дунець
03.12.2022 07:30 768
Прямі трансляції

Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому

Вчора 23:19 Андрій Дунець 333 0
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
#Польща, #Франція, #ЧС-2022, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Кіліан Мбаппе забив третій гол у матчі збірних Франції та Польщі в межах 1/8 фіналу чемпіонату світу.

На 90+1 хвилині нападник Галльських півнів красиво оформив дубль у воротах Войцеха Щенсного, пробивши у дальній верхній кут. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 4 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео

У підсумку Франція перемогла з рахунком 3:1 і в 1/4 фіналу мундіалю зіграє з Англією.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО 2506
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років 35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років 2885
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою 10014 1
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 40025
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям 5280
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 6108
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25439
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215709
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47688
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20849
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8199
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 22877