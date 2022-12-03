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Бразилія та Аргентина як і раніше - головні фаворити чемпіонату світу

Сьогодні 10:27 216 0
Бразилія та Аргентина як і раніше - головні фаворити чемпіонату світу
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірні Бразилії та Аргентини і після групового етапу залишаються головними фаворитами чемпіонату світу-2022, в оновлених котируваннях букмекерських компаній.

Коефіцієнти на перемогу в турнірі

  • Бразилія - 3,15 (4,5 - до старту ЧС)
  • Аргентина - 6,0 (6,0)
  • Франція - 6,25 (7,5)
  • Іспанія - 6,5 (9,0)
  • Англія - 9,5 (9,0)
  • Португалія - 13,0 (15,0)
  • Нідерланди - 21,0 (15,0)
  • Хорватія - 41,0 (51,0)
  • Японія - 67,0 (251,0)
  • Швейцарія - 67,0 (81,0)
  • США - 101,0 (101,0)
  • Марокко - 101,0 (251,0)
  • Сенегал - 121,0 (81,0)
  • Польща - 201,0 (121,0)
  • Австралія - 201,0 (251,0)
  • Республіка Корея - 251,0 (251,0)

Зазначимо, що не змогли пробитися в плей-оф Німеччина, Бельгія та Данія, коефіцієнти на перемогу на яких були - 11, 17 і 29 відповідно.

Зазначимо, що значно покращила свої шанси збірна Іспанії. Також привертає увагу прогресивна динаміка збірних Японії і Марокко. А от у поляків букмекери не вірять взагалі. Цікаво, що в 1/8 фіналу пробилися збірні Пд.Кореї і Австралії, коефіцієнт на виграш Мундіалю яких до старту становив 251,0.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться з 3 по 6 грудня. Першими чвертьфіналістів визначать Нідерланди та США й Аргентина з Автралією.

Усі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 + розклад

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