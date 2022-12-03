Джерело - Чемпіон.
Збірні Бразилії та Аргентини і після групового етапу залишаються головними фаворитами чемпіонату світу-2022, в оновлених котируваннях букмекерських компаній.
Коефіцієнти на перемогу в турнірі
- Бразилія - 3,15 (4,5 - до старту ЧС)
- Аргентина - 6,0 (6,0)
- Франція - 6,25 (7,5)
- Іспанія - 6,5 (9,0)
- Англія - 9,5 (9,0)
- Португалія - 13,0 (15,0)
- Нідерланди - 21,0 (15,0)
- Хорватія - 41,0 (51,0)
- Японія - 67,0 (251,0)
- Швейцарія - 67,0 (81,0)
- США - 101,0 (101,0)
- Марокко - 101,0 (251,0)
- Сенегал - 121,0 (81,0)
- Польща - 201,0 (121,0)
- Австралія - 201,0 (251,0)
- Республіка Корея - 251,0 (251,0)
Зазначимо, що не змогли пробитися в плей-оф Німеччина, Бельгія та Данія, коефіцієнти на перемогу на яких були - 11, 17 і 29 відповідно.
Зазначимо, що значно покращила свої шанси збірна Іспанії. Також привертає увагу прогресивна динаміка збірних Японії і Марокко. А от у поляків букмекери не вірять взагалі. Цікаво, що в 1/8 фіналу пробилися збірні Пд.Кореї і Австралії, коефіцієнт на виграш Мундіалю яких до старту становив 251,0.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться з 3 по 6 грудня. Першими чвертьфіналістів визначать Нідерланди та США й Аргентина з Автралією.