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Щенсний: Ми грали потворно 95 хвилин

Сьогодні 11:23 282 0
Войцех Щенсний прокоментував поразку від збірної Аргентини
Щенсний: Ми грали потворно 95 хвилин
#Войцех Щенсний

Джерело - ua-football.com.

Збірна Польщі попри поразку Аргентині змогла вийти у плей-оф ЧС-2022.

Про це розповів голкіпер поляків Войцех Щенсний.

Актуально: Щенсний відбив пенальті від Мессі в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

"Це було огидно, жахливо і чудово. Матч йшов дуже довго. Близько п'яти годин, на мій погляд. Але ми пройшли далі. Мені все одно, як ми це зробили. Але ми грали потворно всі 95 хвилин матчу.

Вихід збірної Польщі до плей-оф уперше з 1986 року має величезне значення. Це видно з роздягальні команди. Усі втомилися. Ми навіть не маємо сил святкувати. Збулася мрія вийти до наступного раунду турніру", – сказав Щенсний.

Нагадаємо, Щенсний посперечався з Мессі на 100 євро.

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