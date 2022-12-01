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Щенсний: Я посперечався з Мессі на 100 євро, що пенальті не призначать. Ймовірно, мене тепер дискваліфікують

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 439 0
Щенсний: Я посперечався з Мессі на 100 євро, що пенальті не призначать. Ймовірно, мене тепер дискваліфікують
#Аргентина, #Ліонель Мессі, #Польща, #ЧС-2022, #Войцех Щенсний

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний розповів, про що він розмовляв із Ліонелем Мессі під час матчу ЧС-2022 Польща - Аргентина.

Воротар із гумором поділився з журналістами історією у мікстзоні.

"Ми розмовляли з Мессі перед пенальті. Я сказав йому, що можу посперечатися на 100 євро, що одинадцятиметрового не дадуть. Що ж, я програв парі.

Я не знаю, чи дозволено таке на чемпіонаті світу. Ймовірно, мене дискваліфікують за це. Зараз мені все одно.

Я не збираюся йому платити. Йому байдуже на ті 100 євро", - сказав Щенсний.

Нагадаємо, Щенсний відбив цей пенальті, який виконав сам Мессі, хоч це й не допомогло полякам уникнути поразки з рахунком 0:2. Втім, обидві збірні пройшли до 1/8 фіналу Мундіалю в Катарі.

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