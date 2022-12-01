Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний розповів, про що він розмовляв із Ліонелем Мессі під час матчу ЧС-2022 Польща - Аргентина.
Воротар із гумором поділився з журналістами історією у мікстзоні.
"Ми розмовляли з Мессі перед пенальті. Я сказав йому, що можу посперечатися на 100 євро, що одинадцятиметрового не дадуть. Що ж, я програв парі.
Я не знаю, чи дозволено таке на чемпіонаті світу. Ймовірно, мене дискваліфікують за це. Зараз мені все одно.
Я не збираюся йому платити. Йому байдуже на ті 100 євро", - сказав Щенсний.
Når du taper veddemål mot Messi, men nekter å betale😅— TV 2 Sport (@tv2sport) November 30, 2022
🎤@arilasos pic.twitter.com/fe6Bc6iH2q
Нагадаємо, Щенсний відбив цей пенальті, який виконав сам Мессі, хоч це й не допомогло полякам уникнути поразки з рахунком 0:2. Втім, обидві збірні пройшли до 1/8 фіналу Мундіалю в Катарі.
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