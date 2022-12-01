Щенсний відбив пенальті від Мессі в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний вдруге на Чемпіонаті світу-2022 парирував одинадцятиметровий удар. Сталося це в матчі проти Аргентини.

На 39-й хвилині гри пенальті взявся виконувати Ліонель Мессі.

Відео (таймкод - 00:04:30)

Втім, цей героїчний вчинок воротаря не допоміг полякам уникнути поразки з рахунком 0:2. Додамо, що й Польща, й Аргентина пройшли до 1/8 фіналу Мундіалю в Катарі.

Слід нагадати, що в поєдинку другого туру проти Саудівської Аравії Щенсний також відбив пенальті.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua