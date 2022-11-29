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Фернандеш - найкращий гравець матчу Португалія - Уругвай на ЧС-2022

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Фернандеш - найкращий гравець матчу Португалія - Уругвай на ЧС-2022
#Бруну Фернандеш, #ЧС-2022, #Збірна Португалії з футболу, #збірна Уругваю з футболу

Джерело - Чемпіон.

Атакуваьний півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш отримав найвищу оцінку за матч другого туру групи H Чемпіонату світу-2022 проти Уругваю (2:0).

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Фернандеш, який оформив у цій зустрічі дубль, отримав оцінку 8,7 бала.

Примітно, що в моменті з першим голом м'яч спочатку зарахували в актив Кріштіану Роналду, однак пізніше у ФІФА вирішили останній не торкався круглого перед взяттям воріт.

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