Фернандеш - найкращий гравець матчу Португалія - Уругвай на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Атакуваьний півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш отримав найвищу оцінку за матч другого туру групи H Чемпіонату світу-2022 проти Уругваю (2:0).
Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.
Фернандеш, який оформив у цій зустрічі дубль, отримав оцінку 8,7 бала.
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Примітно, що в моменті з першим голом м'яч спочатку зарахували в актив Кріштіану Роналду, однак пізніше у ФІФА вирішили останній не торкався круглого перед взяттям воріт.