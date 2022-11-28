Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії здобула перемогу над Уругваєм.
У першому таймі матчу голів не було забито. Найбільш небезпечним моментом був епізод на 32-ій хвилині: Бентанкур проскочив повз двох захисників і пробив, наблизившись до голкіпера - Кошта відбив м'яч, який летів низом по центру воріт.
На 52-ій хвилині матчу Фелікс отримав чудову передачу і пробив зблизька - м'яч полетів поруч з лівою штангою воріт Уругваю.
А через дві хвилини голкіпер збірної Уругваю Рочет не розрахував траєкторію руху м'яча після того, як Фернандеш виконав навіс у штрафний майданчик, і круглий опустився у порожні ворота - 1:0.
На 75-ій хвилині матчу Гомес влучив у штангу воріт збірної Португалії. Через три хвилини Суарес пробивав зі штрафного - м'яч пролетів повз ворота португальців. У наступній атаці уругвайців Арраскаета пробивав по воротах - голкіпер Кошта надійно зіграв у цьому епізоді.
На 89-ій хвилині матчу Хіменес зіграв рукою в штрафному майданчику, але головний арбітр відхиляє всі вимоги про призначення пенальті і гра продовжилася. Але все ж через хвилину арбітру повідомлення про потребу перегляду VAR щодо цієї ситуації. Як наслідок призначено пенальті, яке реалізував Фернандеш.
Наприкінці зустрічі Фернандеш втратив чудову можливість оформити хет-трик. Матч завершився з рахунком 2:0. Здобута перемога дозволила португальцям вийти до плей-оф турніру.
Раніше збірна Гани здолала Південну Корею (3:2).
У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Південної Кореї зіграє з Португалією, а Гана - з Уругваєм.
Португалія - Уругвай 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Фернандеш, 2:0 - 90+1 Фернандеш (пен)
Португалія: Діогу Кошта, Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш (Геррейру 42), Невеш (Леау 69), Карвалью (Пальїнья 83), Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду (Рамуш 82), Фелікс (Нуньєш 82)
Уругвай: Рочет, Коатес, Годін (Пеллістрі 62), Хіменес, Варела, Весіно (де Арраскаета 62), Бентанкур, Вальверде, Олівера (Вінья 86), Кавані (Суарес 73), Нуньєс (Максі Гомес 72)
Попередження: Невеш 38, Фелікс 77, Діаш 89 - Бентанкур 6, Олівера 44