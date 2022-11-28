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Збірна Португалії завдяки дублю Фернандеша переграла Уругвай та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Сьогодні 22:59 197 0
Збірна Португалії завдяки дублю Фернандеша переграла Уругвай та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Фото: AFP
#Португалія, #Уругвай, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії здобула перемогу над Уругваєм.

У першому таймі матчу голів не було забито. Найбільш небезпечним моментом був епізод на 32-ій хвилині: Бентанкур проскочив повз двох захисників і пробив, наблизившись до голкіпера - Кошта відбив м'яч, який летів низом по центру воріт.

На 52-ій хвилині матчу Фелікс отримав чудову передачу і пробив зблизька - м'яч полетів поруч з лівою штангою воріт Уругваю.

А через дві хвилини голкіпер збірної Уругваю Рочет не розрахував траєкторію руху м'яча після того, як Фернандеш виконав навіс у штрафний майданчик, і круглий опустився у порожні ворота - 1:0.

На 75-ій хвилині матчу Гомес влучив у штангу воріт збірної Португалії. Через три хвилини Суарес пробивав зі штрафного - м'яч пролетів повз ворота португальців. У наступній атаці уругвайців Арраскаета пробивав по воротах - голкіпер Кошта надійно зіграв у цьому епізоді.

На 89-ій хвилині матчу Хіменес зіграв рукою в штрафному майданчику, але головний арбітр відхиляє всі вимоги про призначення пенальті і гра продовжилася. Але все ж через хвилину арбітру повідомлення про потребу перегляду VAR щодо цієї ситуації. Як наслідок призначено пенальті, яке реалізував Фернандеш.

Наприкінці зустрічі Фернандеш втратив чудову можливість оформити хет-трик. Матч завершився з рахунком 2:0. Здобута перемога дозволила португальцям вийти до плей-оф турніру.

Раніше збірна Гани здолала Південну Корею (3:2).

У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Південної Кореї зіграє з Португалією, а Гана - з Уругваєм.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Н, 2 тур
28 листопада, 2022 рік

Португалія - Уругвай 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Фернандеш, 2:0 - 90+1 Фернандеш (пен)

Португалія: Діогу Кошта, Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш (Геррейру 42), Невеш (Леау 69), Карвалью (Пальїнья 83), Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду (Рамуш 82), Фелікс (Нуньєш 82)

Уругвай: Рочет, Коатес, Годін (Пеллістрі 62), Хіменес, Варела, Весіно (де Арраскаета 62), Бентанкур, Вальверде, Олівера (Вінья 86), Кавані (Суарес 73), Нуньєс (Максі Гомес 72)

Попередження: Невеш 38, Фелікс 77, Діаш 89 - Бентанкур 6, Олівера 44

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