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"Врятуйте Україну": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг італієць із важливим посланням до світу - ФОТО

Вчора 23:48 Андрій Дунець 362 0
"Врятуйте Україну": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг італієць із важливим посланням до світу - ФОТО
#ЧС-2022, #Збірна Португалії з футболу, #збірна Уругваю з футболу, #Феррі

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 2-го туру чемпіонату світу в Катарі між збірними Португалії та Уругваю українським уболвальникам найбільше запам'ятався нефутбольним епізодом.

У другому таймі на поле вибіг активіст у футболці з написом "Save Ukraine" ("Врятуйте Україну") та татуюванням у вигляді українського тризуба!

Згодом стало відомо, що цей чоловік - Маріо Феррі, італійський футболіст та громадський діяч. Деталі розповів журналіст Юрій Шевченко у своєму Телеграм-каналі ДжанлукаЛападула:

Це Маріо Феррі, італійський футболіст, громадський діяч. Сьогодні він вибіг на поле під час матчу Португалія-Уругвай в футболці з написом "Save Ukraine".

У березні цього року Феррі був у Польщі, в селі Медика "Ми тільки-но провели через кордон 60 жінок з України", – так починалося його інтерв’ю CBS Sports.

На той момент Феррі мав контракт з Юнайтед Спортс Клуб, клубом з другого дивізіону Індії. У лютому чемпіонат зупинили через ковід. Невдовзі Маріо прибув до Польщі: "Мій друг поляк розповів, що коїться. Я бачив багато страждань в Індії, відчув, що маю допомогти українцям. Полетів до Польщі, орендував авто, поїхав на кордон".

Феррі перевозив до Польщі українців, які втікали від війни. Спочатку співпрацював з місцевими організаціями, потім йому просто почали писати в інстаграм. "Я вважав соцмережі марною тратою часу, але вони виявилися дуже корисними. Отримую 30-40 повідомлень на день. Дуже стараюся допомогти всім, кому можу. Все оплачую сам, не беру грошей. Нещодавно майже побився з хлопцем, який на цьому заробляє".

Одна історія особливо запам’яталася Феррі.

"Жінка з сином, Давідом. Їхній батько пішов на фронт. Перші дві години в дорозі жінка не говорила, просто плакала. Ми приїхали на кордон, але я зрозумів, що не можу їх там просто залишити. Вони мали добратися до Варшави, я повіз їх туди. 15 годин за кермом, 10 годин у заторі. Я просто не міг кинути їх".

В Інстаграмі Маріо Феррі є світлина, зроблена відразу після того, як він завершив татуювання із тризубом. У комаентарі до того допису італієць пояснює свій учинок бажаням допомогти Україні в її прагненні до свободи.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Mario Ferri il Falco (@marioferrifalco)

Додамо, що збірна Португалії перемогла Уругвай із рахунком 2:0, забезпечивши собі місце в 1/8 фіналу Мундіалю.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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