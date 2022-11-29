Матч відбудеться у четвер, 1 грудня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Японії зіграє з Іспанією.

Матч відбудеться у четвер, 1 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 2 1 1 0 8-1 4 2 Японія 2 1 0 1 2-2 3 3 Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3 4 Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур