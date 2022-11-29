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Японія - Іспанія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 05:00 122 0
Матч відбудеться у четвер, 1 грудня
Японія - Іспанія: де дивитися матч ЧС-2022
#Іспанія, #ЧС-2022, #Японія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Японії зіграє з Іспанією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у четвер, 1 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 1 1 0 8-1 4
2  Японія 2 1 0 1 2-2 3
3  Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3
4  Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
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